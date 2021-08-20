Euro
9.98
Altın
1,786.61
Dolar
8.53
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.08.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
Avustralya’nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor