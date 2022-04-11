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Gündem

Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi

Marmara Adası açıklarında sürüklenen şatın limana demirlenmesi sağlandı.

Miraç Kaya   | 11.04.2022
Marmara Adası açıklarında sürüklenen şat limana çekildi

Balıkesir

Marmara Adası Gündoğdu Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan ve halatlarından kopan şat, Paşalimanı Adası'na doğru sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Şatın çekilerek Marmara Adası Limanı'na emniyetle demirlenmesi sağlandı.

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