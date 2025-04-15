Mardin'de yoğun sis etkili oluyor
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilçenin bazı kesimlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
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Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerliyor.
Polis ekipleri sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyarıyor.
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