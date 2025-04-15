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Mardin'de yoğun sis etkili oluyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Beşir Şavur  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Mardin'de yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf:Beşir Şavur/AA

Mardin

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilçenin bazı kesimlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

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Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerliyor.

Polis ekipleri sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyarıyor.


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