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Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Halil İbrahim Sincar   | 11.04.2022
Mardin'de toz taşınımı etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.

Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

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