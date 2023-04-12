Dolar
19.32
Euro
21.21
Altın
2,006.53
ETH/USDT
1,921.40
BTC/USDT
30,104.00
BIST 100
5,143.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Yenisahra-Barbaros Kentsel Dönüşüm gündemli toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Selahattin Erol  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Midyat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yunusemre, Seyitler, Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Bağlar mahallelerinde sağanak sonucu yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı. Midyat Belediyesi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Nusaybin'de sağanak nedeniyle Nusaybin-Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı.

Beyazsu mesire alanında su baskınları oluştu, piknik ve dinlenme tesisleri su altında kaldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemede bulundu.

Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde su baskınları sonucu yol zarar görürken bazı evlerin duvarları çöktü.

Kırsal alanda arı kovanları hayvan yemi, tahıl ve mısır sel sularında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Koç, 97 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek beklediklerini aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak
Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, "Tabii Afetler Hukuku" çalıştaylarının dördüncüsü düzenlendi
İstinaf, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kararını hukuka uygun buldu

Benzer haberler

Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı

Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı

Enkazdan çıkarılan futbolcu, transfer olduğu takımın şampiyonluk golünü attı

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Malatya ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu

Malatya ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Elazığ'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet