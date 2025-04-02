Dolar
37.92
Euro
41.19
Altın
3,123.58
ETH/USDT
1,899.80
BTC/USDT
86,300.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Tim Jabol Folcarelli, Papara Park’ta Sipay Bodrum FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Mardin'de hortum hasara yol açtı

Mardin'in Derik ilçesinde oluşan hortum hasara neden oldu.

Halil İbrahim Sincar  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Mardin'de hortum hasara yol açtı

Mardin

Kırsal Bayır ve Kayacık Mahallelerinde akşam saatlerinde hortum oluştu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan metrelerce yükseklikte oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de hortum hasara yol açtı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Bakan Göktaş: Erişilebilirlik, engellilik gündeminin bir parçası değil, gündemin bizzat temelidir
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
İstanbul'da sis etkili oluyor

Benzer haberler

Mardin'de hortum hasara yol açtı

Mardin'de hortum hasara yol açtı

Manavgat'ta hortum hasara yol açtı

Mersin'de hortum seralara zarar verdi

Aydın ve Antalya'da fırtına etkili oldu

Aydın ve Antalya'da fırtına etkili oldu
"Hoşgörü kenti" Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu

"Hoşgörü kenti" Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet