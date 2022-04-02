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Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 566 personelin katılımıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 02.04.2022
Mardin'de 'Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu"nun başlatıldığı ifade edildi.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 566 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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