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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 07.09.2022
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma-SİHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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