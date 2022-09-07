Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma-SİHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.