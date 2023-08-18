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Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kamil Tekmen  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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