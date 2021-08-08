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Manisa'da iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Nurullah Kalay   | 08.08.2021
Manisa'da iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Manisa

Saruhanlı'nın Çakmaklı Mahallesi Karatepe mevkisinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına orman işletme müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında 24 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Gördes'te yangından 4 hektar alan etkilendi

Gördes ilçesine bağlı Kırankör Mahallesi Alankaya mevkisindeki ormanlık alanda da çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri,1 dozer ve 31 personel ile müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi.

Alevler nedeniyle 4 hektarlık alan zarar gördü.

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