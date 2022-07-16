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Gündem

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram   | 16.07.2022
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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