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Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ahmet Bayram   | 15.09.2022
Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa

Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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