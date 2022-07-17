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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mümin Altaş, Ahmet Bayram   | 17.07.2022
Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara/Manisa

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Ali Tulup, AA muhabirine, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde saat 14.55 itibarıyla sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Tulup, depremin ardından kaymakamlık ve diğer ilgili kurumlarla da irtibat kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 'Hemşehrilerimize geçmiş olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.

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