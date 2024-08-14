Manisa Gördes'te orman yangını çıktı
Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.35 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.