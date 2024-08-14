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Manisa Gördes'te orman yangını çıktı

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmet Bayram  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Manisa Gördes'te orman yangını çıktı

Manisa

Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.35 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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