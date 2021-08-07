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Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Ayşe Yıldız,Tayyib Hoşbaş   | 07.08.2021
Manavgat'taki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş / AA

Antalya

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Beydiğin Mahallesi'nde yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olması dikkati çekiyor.

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