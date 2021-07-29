Euro
10.05
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,830.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
logo
Gündem

Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Şu ana kadar 34 mahallemiz zarar gördü. 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz."dedi.

Ayşe Yıldız   | 29.07.2021
Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi /AA

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin seferber edildiğini ifade etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un düzenlediği değerlendirme toplantısına katıldığını ifade eden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün mahallelere su verme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ASAT'ın 14 kepçe, ekskavatör, 13 arazöz ve 194 personelle sahada çalıştığını vurgulayan Böcek, "10 jeneratör ile mahallelere su verme çalışmaları sürüyor. Manavgat'ın 106 mahallesinden 37'sine şu ana kadar su verildi. 69 mahalleye de su verme çalışmaları sürüyor. Elektrik olmadığı için su vermekte zorlanıyoruz. Arazöz ve jeneratör takviyelerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ilden de Manavgat yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve araç takviyesi geldiğini vurgulayan Böcek, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan 10 araç 100 personel, Konya'dan 11 araç, Burdur'dan 8 araç, İzmir, Ankara, Mersin ve Isparta'dan 6'şar araç, Eskişehir ve Muğla'dan üçer araç çalışmalara destek veriyor. Bölgede su en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığımız su taşımak için 17 adet 400 litrelik vekto hizmeti aracı, 24 adet 100 litrelik su ve personel taşıma aracı, 2 paletli iş makinesi, makina taşıma tırı, 3 arazöz ve 66 personel ile takviye yapıyor. 18 mahalle boşaltıldı. Şu ana kadar 34 mahallemiz zarar gördü. 213 araç ve 481 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz."

Böcek, bölgede çalışan personele su, ayran, mobil aşevinden yemek dağıtımının sürdüğünü, sokak hayvanları, sahipli hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş ve yaban hayvanları için de bölgede çalışma başlattıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası başladı
İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afrika'da ihtiyaç duyulan Kovid-19 aşısının sadece yüzde 10'u kıtaya ulaştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti

Benzer haberler

Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manavgat'taki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Kocaeli'de çıkan orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetti

Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetti
İnsansız helikopter, Manavgat yangınlarıyla mücadelede kullanıldı

İnsansız helikopter, Manavgat yangınlarıyla mücadelede kullanıldı