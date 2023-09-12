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Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gülsem Adam  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

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