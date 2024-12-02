Dolar
34.71
Euro
36.57
Altın
2,643.78
ETH/USDT
3,590.50
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
9,649.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Programı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Maltepe'de devrilen midibüsün sürücüsü öldü, 7 kişi yaralandı

Maltepe'de beton bariyere çarparak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Erol Değirmenci  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Maltepe'de devrilen midibüsün sürücüsü öldü, 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Erol Değirmenci/AA

İstanbul

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Şenol V. (50) idaresindeki 34 LOE 627 plakalı midibüs, Maltepe mevkisinde yol kenarında bulunan beton bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, midibüste sıkışan sürücü Şenol V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı aileden oldukları öğrenilen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 7 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'ndeki olası depremin kıyı şeridini ve çevredeki 11 ili etkilemesi öngörülüyor
Ankara Üniversitesinden Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e fahri doktora unvanı
"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı
Bakan Fidan, yarın Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Benzer haberler

Maltepe'de devrilen midibüsün sürücüsü öldü, 7 kişi yaralandı

Maltepe'de devrilen midibüsün sürücüsü öldü, 7 kişi yaralandı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme trafik kazasında yaralandı

Başakşehir'de park halindeki kamyona çarpan özel halk otobüsünün şoförü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet