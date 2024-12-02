Maltepe'de devrilen midibüsün sürücüsü öldü, 7 kişi yaralandı
Maltepe'de beton bariyere çarparak devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İstanbul
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Şenol V. (50) idaresindeki 34 LOE 627 plakalı midibüs, Maltepe mevkisinde yol kenarında bulunan beton bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, midibüste sıkışan sürücü Şenol V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı aileden oldukları öğrenilen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 7 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.