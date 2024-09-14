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Maltepe'de asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adem Koç  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Maltepe'de asayiş uygulaması yapıldı Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 5 mahallede gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

Suçun önlenmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu, patlayıcı maddenin tespit edilmesini ve aranan şahısların yakalanmasını amaçlayan uygulama kapsamında 140 personel görevlendirildi.

Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu, ve Zümrütevler mahallelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 175 umuma açık yer ve 35 park denetlendi, 2 bin 517 araç ile 1211 motosiklet kontrol edildi, 11 bin 196 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Uygulamalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 40 uyuşturucu hap ile yaklaşık 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, 28 yoklama kaçağı, 1 firari hükümlü ve vize ihlali yapan 1 kişi yakalandı, 3 hacizli yakalamalı araç tespit edildi.

Gece saatlerinde de devam edecek olan denetimler kapsamında 18 kişiye de çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 17 bin 586 lira idari para cezası verildi.

Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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