Maltepe Üniversitesinde ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu başladı
ARTIUM Tasarım Topluluğunun, Maltepe Üniversitesinde düzenlediği ARTIUM ODAK'25 Sempozyumu'nda deprem teması ele alınıyor.
Istanbul
ARTIUM Tasarım Topluluğu, düzenlediği konferanslarla her yıl farklı toplumsal konuları ele alarak bilinçlenmeyi artırmayı amaçlıyor. Maltepe Üniversitesi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonunun ev sahipliği yaptığı gün boyu devam edecek bu yılki sempozyumda, 6 Şubat depremlerini hatırlama ve olası Marmara depremine karşı farkındalığı artırma konuları masaya yatırılıyor.
Sektörün önde gelen profesyonellerini, öncülerini ve yenilikçilerini bir araya getiren sempozyum, 7 oturumdan oluşuyor. "Türkiye'de Deprem Gerçeği", "Gönüllü müyüz", "Düşünmek için Gereken Zaman","6 Şubat Depremleri Işığında İstanbul Depremine Bakış", "Deprem Sonrası Sürdürülebilir Barınma Çözümleri","Gönüllü Koordinasyon" ve "Arama Kurtarma ve Gönüllü Koordinasyon" başlıkları altında, alanında uzman isimler görüşlerini paylaşıyor.
Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, ARTIUM ODAK'25'in, öğrencilerle sektörü bir araya getiren bir iletişim platformu olduğunu ve öğrencilerin bilgi, deneyim ve tecrübelerini artıran bir yaklaşımla toplantılar düzenlendiğini belirtti.
ARTIUM 2025 toplantısının ikinci kez üniversitelerinde gerçekleştiğini aktaran Sözen, sempozyuma alanında seçkin konuşmacıların, uzmanların, deprem tatbikatı konusunda eğitim veren birimlerin ve sahada iş yapan vakıfların katıldığına değindi.
Sözen, "Bu çalışma ayağında, öğrencilerin olması çok kıymetli. Uzman kişileri öğrenciler seçiyor. Amacımız, deprem karşısında riskleri azaltmak, bilinçli bir toplum inşa etmek ve toplumu yeniden bilinçlendirmek." dedi.
"Deprem farkındalığına çok büyük katkısı olacak"
Gün boyu gerçekleştirilen oturumlardan bahseden Sözen, "7 oturumda hem tecrübeler hem olası riskler hem de hedef olarak belirlenmiş fikirlere yer veriliyor. 'Bir deprem anında neler yapılabilir?', 'Depreme karşı neler yapılabilir?', 'Deprem öncesi çalışmalar neler olmalıdır?' noktalarında bir bilgilendirme sempozyumu gerçekleşiyor. Deprem farkındalığına çok büyük katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Sözen, üniversitelerinin 6 Şubat'tan bu yana tatbikat ve eğitim verme gibi çeşitli alanlarda birçok programı ve projeyi gerçekleştirdiğini, özellikle 6 Şubat depreminde sahaya giden öğrenci ve akademisyen sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi.
Bu yıl ve geçen yıl Kahramanmaraş ve Hatay'da kütüphane açtıklarına değinen Sözen, bu yerleşkelere, depremde hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencilerinin adını verdiklerini söyledi.
Sözen, farklı projelerle bölgeye destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Hatay'ın Defne ilçesinde kadınlara dikiş makinalarıyla yeni bir üretim alanı açma noktasında bir projemiz var. Onu da üniversitemizin hocaları gerçekleştiriyor." bilgisini paylaştı.
Üniversitede bilinçlendirme faaliyetlerini artırmak için alanında uzman kişilerden destek aldıklarını kaydeden Sözen, "İstanbul Valiliğinin de bu alanda çok önemli katkıları var. Özellikle üniversite hocalarıyla, rektörleriyle yapmış oldukları toplantılar var. O toplantılara da katılıyoruz. Gelip burada akademik kadromuza, idari kadromuza bilgi aktarımında bulunuyoruz. Bu yönlü çalışmaları da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
Sözen, sempozyum konusunun deprem odaklı olmasının, yeni bir bilinç oluşturma noktasında başta öğrenciler olmak üzere herkese katkı sağlayacağını vurguladı.
Bir afet veya felaket anında neler yapacağını bilen bireylerin önemine işaret eden Sözen, "Bu durumlara yönelik tedbirlerin hepsini bilmek zorundayız. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın böylesi bir bilince sahip olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.
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