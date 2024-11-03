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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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