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Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ayhan İşcen, Volkan Kaşik   | 14.03.2022
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya

Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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