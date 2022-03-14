Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya
Darende ilçesinden Malatya istikametine gelen Mehmet K. yönetimindeki 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcular Faruk D. ve Uğur T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.