Dolar
18.64
Euro
19.43
Altın
1,776.95
ETH/USDT
1,281.00
BTC/USDT
17,071.00
BIST 100
5,073.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Orhan Yoldaş   | 01.12.2022
Malatya'da sis etkili oluyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı
Anayasa Mahkemesinden aleni olmayan konuşması kaydedilen kişinin başvurusunda hak ihlali kararı
Muş'ta kar nedeniyle kapanan Üçevler grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Uşak'ta yeni hayvan barınağı ve hayvan kliniği açıldı

Benzer haberler

Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya'da sis etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

Malatya'nın kırmızı et üretimi tarıma dayalı organize sanayi bölgesiyle artacak

Malatya'nın kırmızı et üretimi tarıma dayalı organize sanayi bölgesiyle artacak

Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi
Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet