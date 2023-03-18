Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,811.90
BTC/USDT
27,378.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire’de ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ergün Haktanıyan  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Malatya'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan - AA

Malatya

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'ndeki derede ise yer yer taşkın oluştu, yollarda çöküntü meydana geldi.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi ilişkiler ve ortak mirasın birbirine bağladığı iki ülke: Türkiye ile Mısır
Mehmetçik Vakfı'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'ne özel video
Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki araçlar çıkarıldı
Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı

Depremde ölen üniversiteli Şeyma'nın adı psikososyal destek çadırında yaşatılıyor

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor

Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor
Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını bin kişilik ekip arıyor

Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını bin kişilik ekip arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet