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Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Kayısı insanların damak tadındaki o güzelliğinden önce önemli aşamalardan geçiyor." dedi.

Orhan Yoldaş  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı

Malatya

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısının işletmelerde tüm hijyen koşullarına ve insan sağlığına uygun şekilde hazırlanarak tüketiciye sunulduğunu söyledi.

Özcan, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, gün kurusu kayısının işlenerek satışa hazır hale getirilme sürecini basın mensuplarına anlattı.

Sosyal medyada kuru kayısıyla ilgili çirkin bir görüntünün kamuoyuna yansıdığını, kayısının sağlık koşullarından yoksunmuş gibi gösterildiğini dile getiren Özcan, ürünün hijyenik ortamda çeşitli işlemlerin ardından paketlendiğini ifade etti.

Ürünün yıkama, eleme ve kurutma işlemlerinin makineyle yapıldığını, daha sonra ise çalışanlar tarafından tasniflenerek paketlendiğini aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki son zamanlarda gereksiz ve anlamsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Kayısı insanların damak tadındaki o güzelliğinden önce önemli aşamalardan geçiyor. Dünya kuru kayısı başkenti Malatya'dan, 115 ülkedeki tüketicilerimize ve Türkiye'deki 85 milyon tüketicimize şunu ifade edelim, kayısı insan sağlığı açısından besin değeri açısından sofranın vazgeçilmezi. Kayısımızın tüm temizlik koşulları ve insan sağlığına uygun şekilde işletmelerde hazırlanarak, sofralara gittiğini hep beraber gördük. O görmüş olduğunuz olay cahilce, sonunun nereye gidebileceği düşünülmeyen bir paylaşım. Ürünlerin depolanması da her türlü sağlık koşullarına uyularak yapılıyor."

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