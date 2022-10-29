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Malatya'da kurt sürüsü 42 küçükbaş hayvanı telef etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, hayvan çadırına giren kurt sürüsü 42 küçükbaşı telef etti.

Orhan Yoldaş   | 29.10.2022
Malatya'da kurt sürüsü 42 küçükbaş hayvanı telef etti

Malatya

Sinan Mahallesi'nde hayvancılık yapan Fuat Karakuş, İl Jandarma Komutanlığını arayarak kendisine ait 457 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadıra kurt sürüsünün girdiğini bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle tutanak tuttu.

Ekipler, kurt sürüsünün 42 küçükbaş havyanı boğmak suretiyle telef ettiğini, 4'ünü ise yaraladığını belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ile Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç, Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın çadırda inceleme yaptı.

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