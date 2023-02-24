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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 24.02.2023
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

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