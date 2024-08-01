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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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