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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

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