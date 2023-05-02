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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Cankut Taşdan  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Malatya'da, saat 00.35'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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