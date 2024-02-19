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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oktay Demirci, İsmet Karakaş  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İlçe sakinleri deprem nedeniyle tedirginlik yaşadı. Binalarda ve işletmelerdeki bazı vatandaşlar sarsıntıyla boş ve güvenli alanlara yöneldi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise yazılı açıklamasına, ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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