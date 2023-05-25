Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 18.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.