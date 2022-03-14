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Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu.

Volkan Kaşik, İzzet Mazı, Orhan Pehlül   | 14.03.2022
Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor Fotoğraf: Volkan Kaşik/ AA

Malatya

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda temizleme çalışması yaparken, yollarda ise don ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ile Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği kentte, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 12 mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Onikişubat ilçesinde 31 kırsal mahalledeki ilk ve ortaokulda eğitime bugün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Andırın ilçesinin merkezi ile yüksek kesimlerinin eşsiz güzelliği, dron kamerasına yansıdı.

İlçe merkezi, Halbur Yaylası, Kesik ve Kargaçayırı barajları yağan kar ile birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Adıyaman

Adıyaman ve ilçelerinde dün geceden başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler ise kaldırım ve yollarda don ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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