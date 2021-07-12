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Macera ve adrenalin tutkunlarının adresi: Köprüçay

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunlarının adresi haline geldi.

Orhan Çiçek   | 12.07.2021
Macera ve adrenalin tutkunlarının adresi: Köprüçay Fotoğraf: Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı

Antalya

Dünyanın her bölgesinden turist ağırlayan Antalya'da, ziyaretçilerin büyük bölümü, dünyanın önemli rafting rotalarından kabul edilen Manavgat ilçesindeki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çekerek macera ve heyecan dolu zaman geçiriyor.

Ziyaretçiler, görevlilerin gözetiminde güvenlik önlemlerini alarak kendilerini Köprüçay'ın dağların zirvesinden akan soğuk suyuna bırakıyor.

Bot ve kanoyla geçilen ve yaklaşık 4 saatte tamamlanan parkur boyunca, atlama ve yüzme gibi özel alanlarda da macera dolu yolculuğa renk katılıyor.

"Turistlerin yüzde 80'i tura katılıyor"

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine, bölgeye ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen 1 Temmuz'dan itibaren yüzlerinin güldüğünü belirten Tırnaksız, "Köprüçay, tehlikesiz parkuruyla Türkiye'de tek diyebilirim. Sularımız içilebilir şekilde, tertemiz. Bu parkurda 6 yaşından 70 yaşına kadar herkes rafting yapabilir. Dünyanın hemen her ülkesinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Son yıllarda özellikle Arap ziyaretçilerimiz artmaya başladı." dedi.

Tırnaksız, Köprüçay'da marttan kasıma kadar rafting yapılabildiğine dikkati çekerek, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçileri macera dolu bir gün geçirmek için bölgeye davet etti.

Parkur boyunca 50'ye yakın firmanın hizmet verdiğini anlatan Tırnaksız, şöyle konuştu:

"Şu anda 2019'daki müşteri kapasitesine ulaştık. Yoğunluk çok fazla. Günlük 5 bine yakın kişi rafting yapıyor. Hedefimiz 1 milyonun üzerindeydi ama bu yıl sezon biraz geç başladığı için 750 bin civarında müşteri bekliyoruz. Rafting heyecanlı, güzel bir spor. Türkiye'ye, Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 80'i tura katılıyor. Zaten bir kere rafting yapan turist, ziyareti boyunca 3-4 defa daha geliyor."

"Çok memnun kaldık"

Rafting yapan Rus vatandaşı Vasili Urbet ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini, çok memnun kaldığını söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle 12 yaşındaki oğluyla rafting yapmaya karar verdiğini vurgulayan Urbet, "Özellikle parkurun ilk başlangıç noktası çok heyecanlı oldu. Parkuru tamamlayıp tekrar gelmek istiyoruz." diye konuştu.

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