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Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında "Türk Deniz Görev Grubu" görevi kapsamında TCG Gemlik gemisinde eğitim yapıldığını bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.


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