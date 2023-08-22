Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında "Türk Deniz Görev Grubu" görevi kapsamında TCG Gemlik gemisinde eğitim yapıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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