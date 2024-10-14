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"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-36" operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haklarında Interpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Milletin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin azim ve kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK 47 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

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