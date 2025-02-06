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Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

İlyas Gün  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

SAMSUN (AA) -Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.⁠ Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.⁠


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