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Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Dünyanın şu an ısısı, normallerin 2 derece üstünde seyrediyor. Bu 2 derece yüzünden kutuplarda erime görüyoruz. Bu erimenin yansımasını ekstrem hava koşullarıyla görüyoruz." dedi.

Tevhid Furkan Nehri  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Kutuplardaki erime ekstrem hava koşulları oluşturuyor

Erzurum

Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin koordinatörü Prof. Dr. Özsoy, AA muhabirine, bugüne kadar 8 Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 4 de Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin tamamlandığını, bilim insanlarının çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kutuplar iklim değişikliğinden ilk etkilenen alanlar

Dünyada ekstrem hava koşullarının yaşandığına dikkati çeken Özsoy, Antarktika'da yapılan çalışmalara ilişkin, "Kutuplar dediğimizde iklim değişikliğinden ilk etkilenen alanlar ama aynı zamanda iklimden değişen ve etkilenen Antarktika ve Arktik de bu etkiyi bizlere yansıtıyor. Onun için bu ekstrem hava koşullarını görüyoruz. Isı ve iklim değişikliğinden etkilenen kutuplar, bize bu etkiyi yansıtıyor." dedi.

Özsoy, Türkiye'nin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'na değinerek, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerin de taraf olduğu, taraf olup çıktığı ve tekrar taraf olduğu ilginç süreçleri de görüyoruz. Dünyanın şu an ısısı, normallerin 2 derece üstünde seyrediyor. Bu 2 derece yüzünden kutuplarda erime görüyoruz. Bu erimenin yansımasını burada ekstrem hava koşullarıyla görüyoruz. Bizim buradan çıkış bulmamız lazım. Bu yüzden bilim insanlarının sahada yaptığı çalışmaların sonuçları, ülkelerde diplomatik anlamda diplomatlarımızın ellerini güçlendiriyor."

"Antarktika'nın yazı ile Erzurum'un kışı aynı seviyelerde"

Türk bilim insanlarının Antarktika'da çalışmalarına devam ettiğini aktaran Özsoy, Türkiye'nin üs kurma çalışmalarında da önemli yol katedildiğini söyledi.

Prof. Dr. Özsoy, Antarktika'da her şeyin lojistik sürece bağlı olduğuna dikkati çekerek, şunları paylaştı:

"Türkiye'de kış olduğunda Antarktika'da yaz yaşanıyor. Antarktika'nın yazı ile Erzurum'un kışı aynı seviyelerde. Hissedilen genelde eksi 20-30'lar. Ancak bir üs planı yaparsanız onu hayata geçirebileceğiniz lojistik ve inşa süreciyle ilgili 2-3 aylık bir sezon var. Ama bunun da ötesinde bir Antarktika Anlaşması var. Taraf ülkelerden olan Türkiye, yaptığı çerçeveli çevre raporu konusunda ön izinleri almış durumda. Bu, büyük başarı."

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