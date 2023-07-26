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Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muharrem Cin  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya

Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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