Kütahya'da orman yangını çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kütahya
Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.