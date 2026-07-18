Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Haydar Toprakçı,Gülsem Adam, Mehmet Çakmak
18 Temmuz 2026•Güncelleme: 18 Temmuz 2026
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Akçalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, orman işçileri 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla karadan müdahale ederken, çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi.
Yangın kontrol altına alındı.
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.