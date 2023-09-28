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Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da saat 21.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan araştırmada herhangi bir zayiat tarafımıza intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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