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Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

Ferdi Uzun, İbrahim Uzun  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Panama bayraklı "MSC Splendia", Norveç bayraklı "Viking Star", Bahama bayraklı "S.S Voyager" ve Palau bayraklı "Aida Blu" isimli kruvaziyerler, Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen 8 bin 200 turistten bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, açıklamasında, bu ay limana 80 kruvaziyerin gelmesinin planlandığını belirtti.

Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'nin yakın mesafede bulunmasının da etkisiyle Kuşadası Ege Port Limanı'nın Akdeniz ve Ege'nin en fazla kruvaziyer ağırlayan limanları arasında bulunduğuna işaret eden Güngör, sezonda hareketli dönemin başladığını da bildirdi.

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Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi

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