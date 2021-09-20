Dolar
8.67
Euro
10.15
Altın
1,759.06
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,387.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya varılan Alman Stefan Kuntz ile TFF arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Tatbikatın tıbbi safhasında görev alan Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi ve Paraşütle Arama Kurtarma Timi, görevlerini başarıyla tamamlayarak güven verdi.

Durmuş Genç, Sabri Kesen   | 20.09.2021
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Muğla

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Marmaris'te düzenlenen Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarılı şekilde tahliye edildi.

Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen ve Türk Deniz, Kara, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığınca planlanan tatbikatta, Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

Daha sonra kazazedeler ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisine nakledildi.

Tatbikat kapsamında bölgeye hava yoluyla intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.

Kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri DTKYT ekiplerince yapıldı. Kazazedelere ayrıca basınç odası tedavileri de uygulandı.

Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye tahliye edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor.

Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech/Pfizer: Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda koruyucu
Gazze'de her üç Kovid-19 testinden biri pozitif çıkıyor
Aşı olmayan anne adayları Kovid-19'u daha sıkıntılı geçiriyor
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

Benzer haberler

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi