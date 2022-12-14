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Küre Dağları'nda kar ve sis etkili oldu

Küre Dağları'nda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Ümit Yorulmaz   | 14.12.2022
Küre Dağları'nda kar ve sis etkili oldu Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası bölgede sis de etkili oldu.

Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla ve Ortasökü köyleri ile Yaralıgöz Dağı'nda ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yükseklerdeki kar ve sis güzel manzaralar oluşturdu.

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