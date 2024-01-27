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Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Beşir Kelleci  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Bayburt

Bölgede akşam başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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