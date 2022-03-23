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Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serhat Çetinkaya   | 23.03.2022
Konya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya

 Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T'nin, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yi silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı.

İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Görgü tanığı konuştu

İsmini vermek istemeyen görgü tanığı olayla ilgili şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlerden K.T'nin evimizin çok yakınında iş yeri var. İş yerinin üzerinde de zaman zaman kaldığı bir evi var. Eşim sabah saatlerinde 4 gibi silah seslerine uyandı. Dışarıda bir şeyler olduğunu belirterek beni de uyandırdı. Pencereye doğru koştum baktım. Olay yeri kalabalıktı. Kaç kişilerdi sayamadım. Bana da mermi isabet etmesinden korkup, pencere kenarından hemen çekildim. Silah sesleri bir süre devam etti. Sesler kesildikten sonra tekrar baktım. Bazıları gitmiş, bazıları da sonradan arabalarına binip gitti. Ambulans ve polis geldi. Daha önce de K.T'nin iş yerinin önünde silahla havaya ateş edilmiş, zaman zaman sürtüşmeler oluyordu."

Öte yandan, polisin olay yerindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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