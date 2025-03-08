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Konya'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahipsiz köpekten kaçarken düşen 13 yaşındaki çocuğun kalça kemiği kırıldı.

Abdülhamit Yaşar  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Konya'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya

Alınan bilgiye göre, F.E.Ö. (13) Beyşehir gölü kenarında bir parkta arkadaşıyla gezerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı.

Arkadaşının ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğu Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalça kemiğinde kırık tespit edilen F.E.Ö, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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