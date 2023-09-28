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Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Hadim ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Abdullah Doğan, Ramazan Bilgili  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya

İlçeye bağlı Küplüce Mahallesi'nde üzüm ve meyve bahçelerinin olduğu bölgede öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bahçede çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına iki helikopter ile çok sayıda arazöz de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

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