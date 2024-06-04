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Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kadriye Coşkun  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Fotoğraf: Kadriye Coşkun/AA

Konya

Annesiyle Alaylar1 Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan anasınıfı öğrencisi Talha A. (7) sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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