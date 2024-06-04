Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konya
Annesiyle Alaylar1 Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan anasınıfı öğrencisi Talha A. (7) sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.