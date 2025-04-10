Konya'da kar etkili oluyor
Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.
Konya
Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.
Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.
İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.