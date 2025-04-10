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Konya'da kar etkili oluyor

Konya'da kent merkezi ile ilçelerde kar devam ediyor.

Abdullah Doğan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Konya'da kar etkili oluyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oluyor.

İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.

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